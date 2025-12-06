Taekwondoista de San Cristóbal gana tres medallas

El niño Néstor López Perdigón ganó medallas de oro, plata y bronce en el campeonato nacional número 56 de Moo Duk Kwan, que se realizó en Pachuca, Hidalgo, informó su maestra, Shirley Ivonne Coello García.

Explicó que el deportista, de 10 años de edad, obtuvo la medalla de oro en las modalidades de manejo de vara larga, plata en forma individual y bronce en combate.

“El primer campeonato nacional de Moo Duk Kwan se llevó a cabo en 1969, el año en que el profesor Dai Won Moon”, de origen coreano y pionero de esa disciplina en México, llegó al país, dijo.

Añadió que en noviembre de ese entonces, hace 56 años, el maestro Moon “hizo un campeonato abierto en noviembre. Es a la fecha el campeonato más grande que realizamos en Moo Duk Kwan y que en algún momento fue el más grande de México porque entonces era abierto, y entraban karate y otras disciplinas, pero ahora es solo de nuestra institución”.

Certamen deportivo

Coello García, quien dirige la escuela de Moo Duk Kwan San Cristóbal, afirmó que en el campeonato número 56, realizado el 28, 29 y 30 de noviembre participaron cerca de 5 mil competidores.

“De nuestra escuela solo fue Néstor y ganó tres medallas”, expresó López Perigón, quien, dijo, se siente “muy contento de haber ganado” y aunque al principio de la competencia “estaba nervioso”, conforme pasó el tiempo se fue relajando.

Comentó que cursa el quinto grado en la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en San Cristóbal de Las Casas y que tiene el propósito de continuar practicando el Taek Won Do hasta alcanzar el segundo o el cuarto dan.

-¿Como quien te gustaría llegar a ser? ¿Cómo el maestro Moon, por ejemplo? -se le pregunto y sin dudarlo, respondió.

-La verdad, como la maestra Shirley Ivonne.