Talacheras, buen negocio en tiempo lluvioso

La ponchadura de llantas está a la orden del día. Osman Toledo/CP

Uno de los establecimientos con mayor movimiento monetario en la temporada de lluvias son las coloquialmente llamadas “vulcanizadoras” o “talacheras”, debido a la cantidad de metales que arrastran las corrientes de agua desde los puntos más altos de la ciudad.

En cada lluvia, según expresa uno de los responsables en atender este tipo de servicios, su trabajo incrementa hasta el doble, ya que cuando los vehículos cruzan las calles y avenidas se topan con clavos, trozos de varilla y cristales que ocasionan perforaciones en los neumáticos hasta frenar su trayectoria.

“Sí, me ha pasado que cuando termina de llover hasta fila hacen los carros o motos que ya traen ponchada una llanta, y por el miedo de echar a perder su rin prefieren de una vez componerla, si no ya no llegan hasta su casa”, comentó don Gonzalo, de oficio talachero.