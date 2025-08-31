Talento de Oxchuc en murales de Tuxtla

Eduardo López Gómez, muralista originario de la comunidad “El Corralito”, perteneciente al municipio de Oxchuc, realizó su primer mural en Tuxtla Gutiérrez. Sus elementos rinden homenaje a los pueblos originarios y a figuras históricas.

Cuenta que todo lo aprendió de manera empírica. Él lo describe como un talento natural, desde hace algunos años tuvo que dejar su comunidad para instalarse en la capital, con la idea de dar a conocer su arte.

Este mural nació por petición de una persona, pero también porque “es algo que a mí me gustaba hacer”, agregó el artista. Anteriormente se ha dedicado a la creación de cuadros, trabajando técnicas como el óleo y el acrílico sobre lienzo.

La obra que se ubica bajo el paso desnivel de la Torre Chiapas, aún se encuentra en proceso: “Es un proyecto de grandes, dimensiones tanto físicas como conceptuales. Sí es un poquito largo el tema”, admite con una sonrisa.

En él representa “todo, en especial a los pueblos originarios, que fueron apoyados en su momento y hasta ahorita”. Un elemento central es el zapatismo.

“Ellos han luchado por algo, tienen su ideología, su forma de lucha, han luchado por su tierra, por la igualdad, por la libertad”, declara.

El mural rinde homenaje a figuras históricas clave. De un lado se encuentra el general Ángel Albino Corzo, de quien destaca su lucha por los pueblos originarios y su papel en las Leyes de Reforma.

Del otro, aparece el general Joaquín Miguel Gutiérrez, “quien también luchó por el pueblo” y fue crucial en el traslado de la capital de San Cristóbal a Tuxtla.