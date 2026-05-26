También habrá plantón en Tuxtla

La Sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), dio a conocer que sí realizarán una marcha estatal en Tuxtla Gutiérrez el próximo 01 de junio, en el marco del paro nacional de labores indefinido que iniciarán ese día, para después instalarse en plantón en el zócalo de la ciudad.

De acuerdo con los resolutivos que difundieron, el lunes 1 de junio a las 9 horas, marcharán desde la Diana Cazadora a Palacio de Gobierno, donde realizarán un mitin político para después quedarse en plantón, por lo que muy seguramente las vialidades aledañas permanecerán cerradas.

Actividades escolares

Esto se traduce a que muchas escuelas, del sistema federalizado y de educación indígena que también participará en este paro indefinido, cerrarán actividades escolares esta semana con los estudiantes, para que los docentes se sumen a las movilizaciones.

Una amplia representación de cada región del estado de este magisterio federalizado viajará la Ciudad de México para participar en la marcha nacional, del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde también se quedarán en plantón indefinido.

En este movimiento magisterial participan estados como Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán, Michoacán, Sonora, entre otros.

Manifestaron su rechazo al aumento salarial del 9 % al concepto 07 en virtud que no resuelve las necesidades básicas de los trabajadores de la educación.

La CNTE decidió iniciar el paro nacional indefinido en el marco del Mundial de Futbol de México, que será sede de los juegos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara; buscarán que los medios internacionales difundan sus demandas.