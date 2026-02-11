Tapachula atiende medidas de Profepa

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y el titular de Profepa Chiapas, Jorge Zapata, sostuvieron una mesa de trabajo para dar seguimiento a las acciones realizadas en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos tras el incendio provocado.

Ahí mismo, se dio a conocer que el fuego está controlado y que actualmente se trabaja en la segunda etapa del combate a la contingencia, que consiste en la sofocación de los residuos con material arcilloso.

Reunión de trabajo

Durante la reunión a la que asistieron el especialista en residuos, Hugo Alejandro García Gómez y el tesorero municipal, Francisco Javier Pinto Chacón, se presentaron las estrategias a corto, mediano y largo plazo para ordenar este espacio, cumpliendo con las medidas de aplicación instruidas por la Profepa, en favor del medio ambiente y la salud de la población.

Al agradecer el apoyo del gobierno federal y estatal a través de las Secretarías de Medio Ambiente e Historia Natural y Protección Civil, el alcalde también destacó el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha estado pendiente desde el inicio del siniestro.