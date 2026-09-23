Tapachula con capital humano para atender demanda

Como parte de la profesionalización de estudiantes universitarios, colegios de profesionistas e instituciones técnicas, estos se han prevenido y fortalecido perfiles en logística y comercio exterior, procesos de manufactura y producción, expuso en entrevista el presidente del Colegio de Ingenieros Industriales de Tapachula (CIIT), Bertín Jerónimo Pérez, con relación al interés de empresarios chinos por invertir en el polo de desarrollo en Tapachula.

Aseguró que en esta región se cuenta con mano de obra calificada para las once empresas que pretenden establecerse; aseguró que tanto los colegios de profesionistas como las instituciones educativas superiores se han preparado para atender la mano de obra de esta inversión extranjera. Hay varias industrias trabajando en la región en la que participa mucha gente del Soconusco.

Capacitación

Indicó que el CIIT, en convenio con el Instituto Tecnológico de Tapachula, ha promovido cursos y talleres para fortalecer perfiles en logística y comercio exterior, procesos de manufactura y producción, manejo de cámaras frigoríficas, maquinado, soldadura, seguridad y salud en el trabajo, manejo de residuos peligrosos y procesos agroindustriales.

Señaló que, a diferencia de años atrás, cuando los jóvenes se iban al centro del país a estudiar y no regresaban, hoy las instituciones locales generan profesionistas con capacidad para integrarse a industrias pesadas.

“Son instituciones académicas que tienen mucho conocimiento para trabajar en el desarrollo de estas industrias que vienen, por lo que hay mano de obra calificada”, expresó.

Sin embargo, advirtió que el riesgo es que la inversión no se concrete por falta de respaldo gubernamental, como ha ocurrido con otras empresas que desistieron por falta de seguridad y estímulos.

Recordó el caso de Volkswagen, que buscó instalarse en Chiapas y terminó en Puebla tras recibir terrenos y 50 años de exención de impuestos y estímulos fiscales, luego de que un exgobernador no le ofreció garantías.

“Las fábricas que se han instalado aquí lo han hecho con mucho valor propio, a pesar de la falta de incentivos y promoción para el desarrollo industrial”, sostuvo.

Finalmente, consideró que Tapachula es un paraíso para la inversión por su mercado natural hacia Centroamérica, pero el gobierno debe impulsar condiciones para que los inversionistas se enamoren de la región.