Tapachula continúa con orden, visión y resultados: Yamil

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, asistió al inicio de operaciones de la planta Bumble Bee México, en Puerto Chiapas, la cual va a generar 3 mil empleos directos que se traducen en seguridad y bienestar para el municipio y la región Soconusco.

Acompañado del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, el alcalde tapachulteco destacó que Tapachula avanza sin improvisaciones sumándose con estrategias y políticas públicas planeadas, serias, responsables y alineadas con el desarrollo.

Inversión

Señaló que Tapachula registra una inversión superior a los 400 millones de pesos y con esta nueva inversión de 100 millones de dólares por parte de la empresa Bumble Bee, “estaremos cerrando el primer año del gobierno de nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con inversiones que superan los 2,200 millones de pesos tan solo en Tapachula, un impulso sin precedente para la ciudad y para toda la región”.

El alcalde destacó que su gobierno está comprometido con el desarrollo, por ello, se creó el Instituto Ciudadano de Planeación, un ecosistema digital de trámites, incentivos locales y la incorporación de un área de innovación dedicada a formar talento humano, además del establecimiento de un diálogo constante con autoridades estatales, con sectores productivos y empresarios que confían en esta ciudad.

Chiapas, un estado impulsor de empleos

Por su parte, el secretario de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas, Luis Pedrero González, mencionó que gracias al trabajo coordinado Chiapas recibe inversiones de alto impacto como esta empresa líder mundial en la pesca y procesamiento de atún, con esto la entidad se consolida como un estado competitivo impulsor de empleos formales y bien remunerados, por lo que se trabaja en un muro fronterizo industrial que coadyuvará al desarrollo de toda la región.

Estuvieron presentes el regidor Juan Carlos D’Amiano Solís, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, el titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Manuel Alejandro Lluch García, entre otros invitados especiales.