Tapachula dentro del reto Naturalista Urbano

La ciudad de Tapachula participará del 24 al 27 de abril en el Reto Naturalista Urbano 2026, evento internacional que contará con la participación de más de mil ciudades alrededor del mundo. En esta jornada se busca generar información sobre la biodiversidad que existe en las zonas urbanas y documentarla mediante fotografías tomadas por la ciudadanía.

En entrevista, Fernando Bautista Arriaga, coordinador del programa de Aves Urbanas y del proyecto Chiapas Naturalista, dio a conocer que la intención es documentar plantas, animales, insectos u hongos que estén al alcance en jardines, parques o unidades deportivas de la ciudad.

“Es muy sencillo participar; cada uno ahora, con el uso de la tecnología, saca su teléfono, fotografía una planta, un animal, un insecto, lo que esté al alcance, incluso en el jardín de nuestras casas”, abundó.

Indicó que, en ediciones anteriores, Tapachula promedió 20 participantes y en el 2022 se lograron cerca de mil especies registradas, por lo que para este año esperan superar la cifra, por tanto convocan a la población a sumarse a este reto ambiental.

Dijo que los registros se suben a través de la plataforma Naturalista, disponible como aplicación para Android e iPhone o en la página naturalista.mx, cuyo logo de la app es un pajarito verde, así una vez descargada el usuario genera su cuenta y carga las fotografías.

Explicó que la carga es semiautomática, en consecuencia los participantes pueden tomar sus fotos durante el día y por la tarde subirlas, y el sistema automáticamente identifica qué tipo de flor, qué tipo de hongo o insecto es, usando toda la información que se ha generado a lo largo de los años.

Puntualizó que no se requiere ser experto, ya que la plataforma funciona como una red social enfocada en biodiversidad: otros usuarios ayudan a identificar las especies; por ello, es importante colocar fecha, hora y ubicación de cada fotografía para facilitar la identificación.