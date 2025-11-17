Tapachula destaca en Festival El Mequé

El municipio de Tapachula mostró su riqueza cultural e historia en el Festival El Mequé, que se realizó en la capital Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez.

Participación

Al destacar el respaldo del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, para participar en este encuentro de municipios donde resaltó la Chiapanequidad, la titular de la secretaría explicó que Tapachula participó con al menos un centenar de personas que ejecutaron bailes tradicionales portando vestuarios auténticos, además de un carro alegórico que mostró la identidad propia y el profundo sentido de pertenencia que tienen los tapachultecos por su municipio.

Fomento a la cultura

El momento más emotivo llegó con la interpretación de “Te Quiero Chula, Mi Tapachula”, canción que se ha convertido en un símbolo arraigado en el corazón de la gente y que trasciende como orgullo cultural, señaló Wong Vázquez.

Con estas acciones, la administración 2024-2027 refrenda su compromiso con la cultura como el eje rector para la preservación y promoción de las tradiciones, costumbres y la identidad propia.