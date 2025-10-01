Tapachula está cambiando: Yamil Melgar

Con honestidad, transparencia y en un ejercicio de rendición de cuentas el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, presentó su Primer Informe de Gobierno al frente de la administración 2024-2027, destacando los avances alcanzados en el fortalecimiento de las finanzas públicas, el bienestar social, la Seguridad, el Desarrollo Económico y planeación estratégica, así como en Infraestructura, Educación, Cultura, Medio Ambiente y atención a la movilidad humana.

Ante representantes de los sectores productivos, fuerzas armadas, cámaras empresariales, organizaciones sociales, sindicatos y sociedad civil, el edil subrayó que se lograron finanzas sanas, sin deudas nuevas y con una disciplina en el gasto, resaltando que gracias a la recaudación y regularización de negocios se alcanzó un incremento histórico del 32 % en ingresos municipales, recursos que fueron destinados a obras estratégicas, programas sociales y acciones de seguridad.

Bienestar social

Luego de agradecer el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, Yamil Melgar expuso que en lo referente a bienestar social y seguridad, se otorgaron más de 16 mil atenciones médicas, se entregaron 20 mil medicamentos gratuitos y se consolidaron avances en igualdad de género mediante apoyos a mujeres, la Policía Violeta y medidas de protección; además destacó el fortalecimiento de Protección Civil (PC), mediante la incorporación de nuevas unidades y la integración de comités comunitarios que garantizan una atención más eficiente y cercana a la ciudadanía.

Acompañado por los integrantes del Cabildo, el alcalde también enfatizó los logros en desarrollo económico y planeación, destacando el impulso al campo con una producción agrícola valuada en más de mil 238 millones de pesos (mdp); además del rubro de infraestructura y servicios, con la construcción y rehabilitación de 274 calles integrales y más de 13 kilómetros de caminos rurales, la instalación de dos mil 924 luminarias con una inversión superior a 30 mdp y la recuperación de mercados, panteones, parques y espacios deportivos.

En representación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reconoció el trabajo de la administración encabezada por el alcalde Yamil Melgar, quien se ha distinguido por trabajar de forma coordinada para hacer realidad el progreso, la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.