Tapachula fortalece el orgullo de Marca Chiapas

Desde su creación en 2009, Marca Chiapas se ha consolidado como un símbolo de calidad, talento y orgullo para los productores de nuestro estado, en aquellos primeros años, el hoy presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar fue testigo del nacimiento de esta gran iniciativa impulsada por Rómulo Farrera, su fundador, quien con visión y compromiso sentó las bases para reconocer el valor de lo hecho en Chiapas.

Durante la 83ª Sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, encabezada por el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Luis Pedrero González, se destacó la importancia de seguir fortaleciendo este distintivo que otorga reconocimiento y confianza a los productos elaborados con altos estándares de calidad, creatividad y compromiso.

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, expresó que Tapachula se ha convertido en una tierra fértil para el emprendimiento y la innovación, donde los productores chiapanecos son ejemplo de trabajo, esfuerzo y orgullo, subrayando que cada producto certificado lleva consigo la historia y la pasión de chiapanecos que con dedicación y empeño impulsan el desarrollo de la entidad.

Asimismo, reconoció el liderazgo del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo ejemplo cercano y humanista ha permitido fortalecer las políticas de desarrollo económico en beneficio de todo el estado a través de un gobierno que impulsa, que escucha y que trabaja por la gente.

El edil refrendó el compromiso de su administración para continuar impulsando el valor de los productores chiapanecos, promoviendo con orgullo la calidad, identidad y corazón por nuestra tierra, distintivos que representa Marca Chiapas.