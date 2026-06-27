Tapachula fortalece su planeación institucional

El Ayuntamiento de Tapachula, a través del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tapachula (Iciplamtap), llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria 2026 de su Junta de Gobierno, donde se dio seguimiento a temas estratégicos para fortalecer la planeación y el desarrollo ordenado del municipio.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar, el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza, encabezó los trabajos de la sesión, en la que participaron regidoras, regidores, titulares y representantes de las dependencias municipales integrantes de la Junta de Gobierno, así como las personas que conforman el Órgano de Vigilancia.

Acciones

Durante la reunión se validaron los avances del proceso para la designación de la figura del Observador Ciudadano, se presentó el Segundo Informe Trimestral de Actividades 2026 del Iciplamtap y se aprobó la convocatoria para ocupar la titularidad de la Coordinación de Planeación del Territorio.

Con estas acciones, Yamil Melgar reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula con una planeación técnica, participativa y transparente, fortaleciendo las instituciones municipales para impulsar un desarrollo ordenado y sostenible que beneficie a las y los tapachultecos.