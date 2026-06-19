Tapachula fortalece su vocación exportadora

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, participó en el Foro del Exportador Chiapas Global, donde resaltó que el Soconusco se encuentra ante una oportunidad histórica para consolidarse como uno de los principales polos de comercio exterior del sur de México, gracias a su ubicación estratégica, infraestructura logística y fortaleza productiva.

Ante el secretario de Economía y del Trabajo del Estado, Luis Pedrero González; el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; el embajador de la Unión Europea en México, Francisco André; el embajador de Portugal en México, Pedro Costa Pereira; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; la representante del director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Puerto Chiapas, Iris Abadía Alférez, en representación de Javier García Bonilla; el presidente del Clúster Agroindustrial, Mauricio Pariente Monter; representantes diplomáticos, empresarios, productores y exportadores, el alcalde subrayó que Tapachula es la puerta de México hacia Centroamérica y cuenta con ventajas competitivas como Puerto Chiapas, el Aeropuerto Internacional, la Aduana de Ciudad Hidalgo y la próxima llegada del Tren Interoceánico.

Yamil Melgar destacó que el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha sido fundamental para impulsar proyectos estratégicos como los Polos de Desarrollo para el Bienestar de Tapachula, que permitirán atraer inversiones, fortalecer cadenas productivas, generar empleos y potenciar la vocación exportadora de la región. Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la Secretaría de Economía y del Trabajo para gestionar mejores condiciones que permitan consolidar dichos proyectos y atraer nuevas oportunidades de inversión para Chiapas.

Durante el encuentro, el secretario Marco Antonio Barba señaló que la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea abre nuevas oportunidades para productos chiapanecos como café, cacao, mango Ataulfo, plátano, miel y ganadería, mientras que el embajador Francisco André destacó que este nuevo marco comercial facilitará el acceso de los productores a un mercado de más de 450 millones de consumidores, con menores barreras comerciales, mayor certeza jurídica y protección para productos emblemáticos de la región.