Tapachula honra la Bandera de México: Yamil Melgar

En el marco del Día de la Bandera, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la conmemoración oficial desde el Cuartel General de la 36ª Zona Militar, ceremonia que estuvo a cargo del general de brigada de Estado Mayor, Javier Guzmán Alvarado, comandante de la Zona Militar, donde se rindieron honores al Lábaro Patrio como símbolo de unidad e identidad nacional.

Durante el acto se recordó que esta fecha fue instituida en 1940 mediante decreto del entonces presidente general Lázaro Cárdenas del Río.

En su mensaje, el alcalde destacó que la Bandera representa la historia, la soberanía y la lucha del pueblo mexicano, e hizo un llamado a fortalecer los valores cívicos y el respeto a nuestros símbolos patrios, en especial entre niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró que la Bandera de México debe seguir siendo inspiración colectiva para construir un mejor Tapachula y un mejor país.