Tapachula impulsa la igualdad de género

Por instrucción del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal, llevó a cabo la pasarela simbólica “Pasos que dejan luz”, una iniciativa orientada a promover la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres, reconociendo su fortaleza y dignidad.

La titular de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León, señaló que esta actividad tiene como objetivo visibilizar el valor, la resiliencia y la presencia de las mujeres, además de fomentar una cultura institucional basada en el respeto, la protección de los derechos humanos y la no violencia.

En seguimiento a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la funcionaria destacó que la pasarela constituye un espacio simbólico que permite dar voz a mujeres que han enfrentado situaciones de violencia, reconociendo su esfuerzo por reconstruir sus vidas y subrayando la importancia de fortalecer acciones que contribuyan a erradicar cualquier forma de agresión.

Finalmente, Hernández de León enfatizó que este evento forma parte de las estrategias de sensibilización que impulsa el Gobierno Municipal para informar a la ciudadanía sobre las manifestaciones de la violencia de género y promover mecanismos efectivos de prevención y atención.

A esta actividad asistieron el secretario de Salud Municipal, Francisco Castillo; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras; el secretario de Seguridad y Desarrollo Urbano de Sedurbe, Juan Carlos Gallegos; así como representantes de Seguridad Pública, entre otros integrantes del Ayuntamiento de Tapachula y personalidades de la sociedad tapachulteca.