Tapachula impulsa la igualdad de género

Diciembre 09 del 2025
El Ayuntamiento realizó la pasarela “Pasos que dejan luz”. Cortesía
Por instrucción del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal, llevó a cabo la pasarela simbólica “Pasos que dejan luz”, una iniciativa orientada a promover la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres, reconociendo su fortaleza y dignidad.

La titular de la Secretaría de Igualdad de Género Municipal, Yolanda Hernández de León, señaló que esta actividad tiene como objetivo visibilizar el valor, la resiliencia y la presencia de las mujeres, además de fomentar una cultura institucional basada en el respeto, la protección de los derechos humanos y la no violencia.

En seguimiento a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la funcionaria destacó que la pasarela constituye un espacio simbólico que permite dar voz a mujeres que han enfrentado situaciones de violencia, reconociendo su esfuerzo por reconstruir sus vidas y subrayando la importancia de fortalecer acciones que contribuyan a erradicar cualquier forma de agresión.

Finalmente, Hernández de León enfatizó que este evento forma parte de las estrategias de sensibilización que impulsa el Gobierno Municipal para informar a la ciudadanía sobre las manifestaciones de la violencia de género y promover mecanismos efectivos de prevención y atención.

A esta actividad asistieron el secretario de Salud Municipal, Francisco Castillo; la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras; el secretario de Seguridad y Desarrollo Urbano de Sedurbe, Juan Carlos Gallegos; así como representantes de Seguridad Pública, entre otros integrantes del Ayuntamiento de Tapachula y personalidades de la sociedad tapachulteca.

