Tapachula mejora en percepción de seguridad

Tapachula mejoró 12 posiciones en el ordenamiento nacional de ciudades con mayor percepción de inseguridad, al pasar del lugar 19 al 31, informó el presidente municipal, Yamil Melgar, con base en los resultados de septiembre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados por el Inegi.

Confianza ciudadana

Yamil Melgar recordó que, al inicio de este trienio, Tapachula ocupaba el primer lugar nacional en percepción de inseguridad. En ese contexto, destacó que hoy la población se siente más segura respecto a junio, un avance que refleja una recuperación de la confianza ciudadana y alienta a continuar trabajando por la tranquilidad de las familias.

El gobierno municipal mantiene la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, mediante acciones de prevención, proximidad ciudadana y coordinación con las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, para fortalecer la protección de las y los tapachultecos.

A estas tareas se suma el programa “Camina Seguro”, con la instalación y rehabilitación de luminarias en calles, colonias y vialidades. La ampliación del alumbrado público busca mejorar la visibilidad y generar condiciones para que las personas transiten con mayor tranquilidad.

Aún hay desafíos

Yamil Melgar señaló que estos resultados positivos comprometen al Ayuntamiento a redoblar esfuerzos y dar continuidad a las acciones de seguridad y servicios públicos. Reiteró que todavía existen desafíos por atender y que el trabajo continuará para consolidar una Tapachula segura, limpia y ordenada. La transformación continúa.