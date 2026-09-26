Tapachula participa en cumbre sobre VIH

La experiencia de organizaciones de Tapachula en la prevención y atención comunitaria del VIH llegó a la Ciudad de México, durante la Primera Cumbre Nacional de Liderazgos por la Respuesta al VIH, encuentro que reunió a representantes de distintas regiones del país para intercambiar estrategias y experiencias de trabajo.

En la jornada participó Francisco Monzón, coordinador operativo de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C., organización con sede en Tapachula que desde hace 28 años desarrolla acciones relacionadas con la prevención del VIH, acompañamiento comunitario y promoción de los derechos humanos.

El encuentro permitió abordar temas relacionados con la prevención, atención y respuesta al VIH desde el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, además de propiciar el intercambio de experiencias entre colectivos que trabajan directamente con las comunidades.

Para Una Mano Amiga, la participación representó también un espacio para compartir las acciones que se han desarrollado en Tapachula a partir del trabajo cercano con distintos sectores de la población y, al mismo tiempo, conocer estrategias implementadas en otras regiones del país.

Destacan colaboración

La organización destacó que la colaboración entre colectivos y organizaciones resulta relevante para fortalecer las acciones de prevención y atención, particularmente en un contexto en el que la respuesta al VIH requiere no solamente servicios de salud, sino también información, acompañamiento y respeto a los derechos de las personas.

La cumbre contó con la participación de organizaciones y liderazgos vinculados con la respuesta comunitaria al VIH, entre ellas Yaaj México y SIDVI Innovación Educativa, con el respaldo de Gilead Sciences.