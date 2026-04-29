Tapachula presente en Tianguis Turístico 2026

En el marco del Tianguis Turístico México 2026, el presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar se sumó a la estrategia de promoción impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez y encabezada por el secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén, para proyectar al estado en el escaparate turístico más importante del país. En su edición número 50, este encuentro reúne compradores internacionales, miles de profesionales del sector y más de 58 mil citas de negocios, consolidándose como una plataforma clave para abrir oportunidades.

Durante esta agenda de trabajo, en la que participa también el subsecretario de Promoción Turística, Javier Domínguez, así como la directora de Turismo Municipal, Pamela Rojo, el alcalde sostuvo reuniones con empresas y prestadores de servicios para promover a Tapachula como destino de naturaleza, cultura, gastronomía y turismo de reuniones, bajo el paraguas de promoción de Chiapas.

Beneficios

Yamil Melgar destacó que estos foros fortalecen alianzas estratégicas, permiten posicionar destinos emergentes y atraer visitantes, inversión y desarrollo para la región. Asimismo, reconoció la participación de empresarias y empresarios tapachultecos que se han sumado a esta visión conjunta de promoción turística.

Con esta participación, Tapachula refrenda su compromiso de acompañar las acciones del Gobierno de Chiapas para seguir consolidando al turismo como motor de transformación, llevando al mundo el potencial de una ciudad con identidad, conectividad y futuro.