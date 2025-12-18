Tapachula Puede, afirma Viridiana Figueroa

Con el firme compromiso de fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de aprendizaje en la entidad, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, acompañó al secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, durante una gira de trabajo en el municipio de Tapachula, iniciando en las instalaciones del plantel 08 Tapachula, donde se inauguró el Encuentro regional sobre autismo: “Estrategias para la atención de niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista en entornos escolares”.

Este foro estuvo dirigido a jefes de sector, supervisores, directivos, personal de apoyo educativo, asesores técnico-pedagógicos y docentes de educación básica de la región Tapachula y representó una experiencia formativa práctica, enfocada en el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la capacidad emocional para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), alineadas al marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 3.0, donde destacan la importancia de la emoción, la predictibilidad y la interacción segura como motores del aprendizaje y la participación en el aula.

Este es uno de los compromisos de la Secretaría de Educación en las reuniones del Comité Estatal Interinstitucional, considerado dentro de la Ley para la atención de personas con Trastornos del Espectro Autista para el Estado de Chiapas.

Además, asistieron a la entrega de dos mil 385 Becas “Rosario Castellanos” en el domo del parque recreativo Los Cerritos, dirigidas a educandos atendidos por el Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización (SIGA), de las cuales 350 corresponden a personas que realizan su proceso de aprendizaje a través del Cobach. Durante el evento, también se realizó la entrega simbólica de paquetes de libros del programa “Lectura que Transforma”.

Miles de educandos y asesores se dieron cita para recibir este incentivo, cuyo objetivo es impulsar la inscripción al Programa de Alfabetización Chiapas Puede, que brinda la oportunidad de aprender a leer y escribir, al tiempo que otorga un apoyo económico.