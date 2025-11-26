Tapachula reafirma compromiso con mujeres

El Ayuntamiento de Tapachula refrendó su compromiso institucional para prevenir, atender y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, reiteró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), Manuel Alejandro Lluch García.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y al participar en la Conferencia Magistral “La importancia de las medidas de Protección en la Prevención de la violencia feminicida”, Lluch García, en representación del alcalde Yamil Melgar Bravo, destacó que la corporación mantiene una política de atención puntual y sensible para fortalecer la capacidad operativa y preventiva de manera coordinada con la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa a cargo de Pablo Arturo Liévano, para garantizar condiciones de seguridad, protección y acompañamiento para todas las mujeres del municipio.

Refrendó que la instrucción del alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, es la de no permitir, ni tolerar, un solo acto de violencia contra las mujeres, “por ello reiteramos el compromiso de la Policía Municipal y la Policía Violeta para brindar atención oportuna, acompañamiento seguro y seguimiento responsable en cada caso”.

Asimismo agradeció al Fiscal de Distrito la invitación para participar en esta conferencia con lo que se fortalece la suma de voluntades entre instituciones comprometidas con la defensa y protección de los derechos de las mujeres.

Estuvieron presentes Denisse López Espinal, presidenta del colectivo 50+1 Tapachula; Patricia Cárdenas Ruiz, presidenta de Amexme, Capítulo Tapachula; Dalila López Palomeque, abogada litigante; y Elsa Simón Ortega, directora general del Refugio por la Superación de la Mujer entre otros invitados especiales y representantes de la sociedad civil.