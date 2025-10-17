Tapachula recupera la tranquilidad: Yamil Melgar

El alcalde Yamil Melgar sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Arturo Pablo Liévano y las autoridades de seguridad estatal y municipal, encabezadas por el doctor Manuel Alejandro Lluch García.

Durante el encuentro, se informó que se concluyó con la primera etapa del Programa de Alumbrado Público y el próximo inicio de la segunda, la cual contempla la instalación de lámparas solares y cámaras de seguridad para brindar mayor tranquilidad a las familias tapachultecas.

Reporte

Así mismo reconoció que estos resultados no serian posibles sin el trabajo coordinado y la estrategia de seguridad impulsada por gobernador, Eduardo Ramírez, los cuales han logrado que Tapachula redujera en 57 % los homicidios dolosos, 30 % el robo a casa habitación y registre 25 días consecutivos sin homicidios.

“La seguridad se construye con planeación, con resultados y con la participación de todas y todos”, destacó el edil

Finalmente reiteró su compromiso de seguir avanzando con responsabilidad para que Tapachula continúe siendo una ciudad segura, ordenada y con esperanza. “Seguimos construyendo un Tapachula más seguro”.