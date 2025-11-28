Tapachula se capacita con humanismo: Yamil Melgar

El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Oficialía Mayor y el Departamento de Capacitación y Desarrollo Municipal, llevó a cabo con éxito la clausura de la Jornada de Capacitación “Tapachula Capacita con Voluntad y Humanismo” el pasado jueves 27 de noviembre de 2025. Durante la emotiva ceremonia, los servidores públicos recibieron constancias y reconocimientos por su compromiso en la inversión de tiempo y esfuerzo en su desarrollo personal y profesional, con el objetivo de servir a la ciudadanía con excelencia y calidez.

El alcalde Yamil Melgar destacó la importancia de la capacitación continua: “Invertir en formación y habilidades no solo mejora nuestro desempeño, sino que también fomenta una administración pública más eficiente y comprometida con el bienestar de la población. Cada uno de ustedes es fundamental para transformar Tapachula”, aseguró.

Cursos

Los participantes completaron cursos esenciales que abordaron temas clave para mejorar el servicio a la comunidad, incluyendo ortografía y redacción de documentos oficiales, atención y servicio al ciudadano con voluntad y enfoque humanista, manejo y operación segura de camiones tipo tolva, aprendizaje de Excel y trabajo en equipo con voluntad para transformar.

Invitados

La ceremonia contó con la presencia de destacados funcionarios municipales, entre ellos el titular del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, José Alfredo Jiménez Reyes, y el coordinador operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), Esteban Valencia Maya.

Yamil Melgar finalizó haciendo un llamado a todos los presentes a continuar trabajando con voluntad y humanismo en el esfuerzo por transformar a Tapachula, y reconoció a los servidores públicos por su dedicación y compromiso.