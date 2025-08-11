Tapachula se ilumina para dar mayor seguridad

Con el firme compromiso de trabajar en unidad por el bienestar de las familias tapachultecas, el presidente municipal, Yamil Melgar acompañado por el secretario de Seguridad del Pueblo del Gobierno de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, supervisó los trabajos de alumbrado público realizados en diversos sectores del área urbana.

En su mensaje expresó que Tapachula se ilumina para dar más seguridad a la ciudadanía, beneficiando a miles de familias que diariamente se trasladan por circuitos viales renovados y seguros para el tránsito vehicular y peatonal.

“Los trabajos integrales de mejora del sistema de alumbrado público respaldados por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, también forman parte de la estrategia de seguridad, que cuenta con el apoyo del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio”, resaltó.

Luminarias

Como parte de las acciones, el edil constató la instalación de 65 lámparas solares en el tramo del boulevard del Internado No. 11, que beneficia de manera directa a las familias de las colonias Teófilo Acebo I, Canta Ranas y Teófilo Acebo II.

Posteriormente, Yamil Melgar verificó las 170 luminarias solares instaladas en el tramo del boulevard de Indeco-El Palmar-Octavio Paz, que proporciona mayor seguridad a los habitantes de centros poblacionales como Universo, Los Llanes e Indeco.

Seguimiento

Finalmente, en seguimiento a las acciones integrales de mejoramiento urbano, el alcalde supervisó el funcionamiento de las 180 lámparas solares que fueron instaladas por personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe) en el boulevard de la 18ª. calle Oriente, beneficiando a la población de las colonias 16 de Septiembre, Calcáneo Beltrán y San José El Edén.