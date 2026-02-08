Tapachula se integra al Consejo Consultivo

Tapachula forma parte del Consejo Consultivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Chiapas, un paso clave para consolidar al municipio como un destino con potencial en el turismo de reuniones y fortalecer su posicionamiento dentro de la oferta especializada del estado.

En representación del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, asistió Pamela Rojo, directora de Turismo municipal, quien participó en la instalación formal de este órgano que impulsa la coordinación entre los sectores público y privado para detonar nuevas oportunidades en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions en inglés).

Acto protocolario

Durante el acto protocolario, el secretario de Turismo del estado, Segundo Guillén Gordillo, fungió como invitado de honor en la toma de protesta de las y los integrantes del consejo, el cual será presidido por Víctor Bermúdez, director de la OCV Chiapas.

Este consejo permitirá el aprovechamiento estratégico de la infraestructura, recintos especializados y patrimonio cultural de destinos como Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Palenque, con el objetivo de elevar la calidad, competitividad y sostenibilidad del turismo de reuniones en Chiapas.

Turismo

En este encuentro también estuvo presente Javier Domínguez, subsecretario de Turismo, así como empresarios del segmento de turismo de reuniones provenientes de distintos puntos del estado.

Por parte de Tapachula participó Claudia Camas, del Centro Internacional de Convenciones de Tapachula.

La integración de Tapachula a este consejo marca el inicio de una ruta estratégica para convertir al municipio en un punto clave del turismo de reuniones, fortaleciendo su vocación como destino competitivo y con capacidad para atraer congresos, convenciones y encuentros empresariales que impulsan el desarrollo regional.