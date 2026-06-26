Tapachula se perfila como centro económico

Tapachula se perfila como el centro económico de Centroamérica, impulsada por proyectos estratégicos y una nueva ley de atención a migrantes, detalló la titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, en el podcast del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

En el capítulo 45 del podcast “Platicando con el Jaguar”, Toriello Elorza explicó que la secretaría surgió por iniciativa del gobernador para poner en el centro de la agenda pública a la costa y la frontera sur de Chiapas, una región que históricamente había quedado rezagada.

La dependencia, dijo, opera bajo los ejes del desarrollo económico de la frontera sur y la atención integral a la movilidad humana.

Dignificar migración

Subrayó que la aprobación de la Ley de Atención a las Personas en Contexto de Movilidad, impulsada por ERA, representó un parteaguas al dignificar la ayuda que se les brinda, dejando atrás la mera supervivencia.

“Muchas de estas personas en contexto de movilidad se han ido quedando en la región con permisos de la Comar y necesitamos también de ellos porque traen habilidades especiales de sus países”, señaló la funcionaria, quien puso como ejemplo el programa “Movilidades Transformación”, donde se contrató a casi 300 personas durante tres meses.

Destacó que a través de un censo, se descubrió que muchos de ellos cuentan con carreras universitarias y están altamente preparados, incluyendo enfermeras especialistas en neurocirugía, cardiólogos e incluso un doctor en economía.

Polos de Desarrollo

En el ámbito del desarrollo económico, la secretaria enfatizó el impacto de los Polos de Desarrollo del Bienestar (Podebi), el Corredor Interoceánico con su línea K y la modernización del puerto Chiapas, proyectos que, dijo, “dan un empujón tremendo al desarrollo industrial de la frontera sur”.

Subrayó que esta región es considerada la frontera industrial de México, con Guatemala y Centroamérica como su principal mercado. “Nuestra frontera sur es la frontera industrial de México y nuestro mercado principal es Guatemala y Centroamérica”, afirmó.

Toriello Elorza destacó el interés de empresarios guatemaltecos, como los de la Cámara de Industriales de Guatemala, en trabajar con el Puerto Chiapas, ya que el Puerto Quetzal, del lado guatemalteco, se encuentra saturado. “Ellos tienen puerto Quetzal y a la fecha ya está saturado y nosotros somos una opción”, explicó.