Con el firme propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar, encabezó los trabajos interinstitucionales de la 5ª Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, “Fiestas Patrias 2025”, realizada en la Sala del Cabildo de Palacio Municipal.

En su mensaje, el edil expresó que mediante la participación de las corporaciones de Seguridad, Salud, Cuerpos de Emergencia y Fuerzas Armadas, Tapachula se prepara para las fiestas patrias, con un operativo integral que garantizará el orden, la paz social y la tranquilidad de las familias.

Señaló que estas acciones incluyen vigilancia permanente en espacios públicos, atención médica preventiva, control vial y medidas de protección civil, con el propósito de que los ciudadanos disfruten de las celebraciones en un ambiente seguro y de sana convivencia.ç

Llamado

Luego de agradecer el compromiso de todos los integrantes del Consejo Municipal de PC, el alcalde realizó un llamado a la ciudadanía, a celebrar con orden, respeto y en un ambiente de paz, subrayando que todo se encuentra debidamente preparado para atender cualquier eventualidad, con el objetivo de las fiestas patrias transcurran con saldo blanco y en un marco de sana convivencia familiar.

Finalmente, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez López, dio a conocer el Programa Específico de Protección Civil “Fiestas Patrias 2025”, que contempla diversas acciones coordinadas para salvaguardar la integridad física de la población que acuda a los diferentes actos cívicos, contemplados del 13 al 27 de septiembre.