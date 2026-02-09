Tapachula se vive con amor y humanismo: Yamil

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García en representación del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, inauguraron los escenarios alusivos al Día del Amor y la Amistad en el parque Bicentenario como parte de la estrategia Tapachula se Vive con Amor y Humanismo.

Luego del recorrido por los diferentes escenarios, Melgar Bravo agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por todo el respaldo que ha dado para impulsar la transformación del municipio.

Alcalde

“Hoy este parque luce diferente y no es solo por los adornos o los colores, luce diferente porque está lleno de amor, de sonrisas y de familias reunidas; eso es justamente lo que queremos para Tapachula: una ciudad viva, unida, cuidada, amada por sus hijos y por todos los que aquí vivimos”, señaló el alcalde de Tapachula.

Por su parte, Viridiana Figueroa García destacó el respaldo que el gobernador ha otorgado a la Perla del Soconusco para que continúe la transformación en beneficio de sus habitantes.

Música, poesía y mucho colorido fue lo que se vivió en esta actividad que se aprovechó para invitar a la población para disfrutar del concierto de Margarita “La Diosa de la Cumbia”, el próximo 14 de febrero en este lugar.

Presentes

Estuvieron presentes los regidores Edi Alberto García Juárez, Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís y Janeth Leticia Luengo Sánchez, el Subsecretario de Gobierno en la región, Martiniano Reyes Palacios, secretarios, directivos y muchas familias de la localidad.

Buscan concientizar los valores de amor y la amistad entre la población, y que permita disfrutar de un paseo familiar o de amistad en un lugar agradable y confortable como el parque Bicentenario, con la presencia de cantantes locales.