Tapachula, sede de campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz

La directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, encabezó en Tapachula el arranque de la campaña estatal Sí al Desarme, Sí a la Paz 2026, una estrategia impulsada por el Gobierno del Estado para promover el canje voluntario de armas de fuego y fortalecer la prevención de la violencia. En el acto participaron el presidente municipal, Yamil Melgar; el comandante de la 36 Zona Militar, general de brigada de Estado Mayor Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza; el representante del 43 Batallón de la Guardia Nacional, Emanuel Peña; el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula, Dr. Manuel Alejandro Lluch García; el presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana de Tapachula, Ulises Jerónimo Ramos López; así como integrantes del Cabildo y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Durante el inicio de la campaña se destacó que Tapachula fue elegida como sede del arranque estatal de esta estrategia, que forma parte de las políticas públicas de pacificación impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con el propósito de retirar armas de los hogares, prevenir accidentes y fortalecer la seguridad de las familias chiapanecas bajo la visión de “Prevenir para el Buen Vivir”.

En su intervención, Yamil Melgar agradeció que Tapachula haya sido considerada para iniciar esta campaña y reafirmó la voluntad del Ayuntamiento de trabajar en unidad con el Gobierno del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad para consolidar un municipio más seguro. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar de manera responsable en el programa, recordando que cada arma entregada representa una oportunidad para prevenir accidentes, evitar hechos de violencia y proteger la vida, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

La campaña permanecerá vigente hasta el sábado 8 de agosto, con módulos de canje instalados en Tapachula. Las autoridades, junto con las regidoras Berta Moreno y Rosa Cortés, así como el regidor Juan Carlos Damiano, reiteraron que la construcción de la paz es una responsabilidad compartida y que este esfuerzo fortalece la prevención, la confianza ciudadana y el bienestar de las familias de la región.