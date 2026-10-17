Tapachula, un municipio de puertas abiertas

Al presidir una reunión diplomática entre el Gobierno Municipal y representantes consulares establecidos en la región, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, aseveró que en Tapachula la atención humanitaria, el respeto a los derechos humanos y la protección de la dignidad de las personas en contexto de movilidad son una prioridad, por lo que destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional ante la llegada de caravanas migrantes al municipio.

Acompañado por la presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, Beba Pedrero, así como representantes consulares de El Salvador, Honduras, Haití y Tecún Umán, el alcalde destacó que mediante el trabajo conjunto y la suma de voluntades, se busca garantizar condiciones de seguridad y atención para las personas migrantes durante su estancia en territorio tapachulteco, poniendo especial atención en niñas, niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Visión humanista

En ese sentido, Yamil Melgar señaló que siguiendo la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de brindar una atención digna, solidaria y respetuosa de los derechos humanos, por lo que informó sobre la activación del albergue temporal para familias en movilidad “La Perla del Soconusco”, como parte de las medidas de preparación y respuesta para atender, en caso de ser necesario, a familias y menores de edad que requieran resguardo y asistencia humanitaria.

Por otra parte, la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, informó sobre las acciones de seguimiento y atención que se realizan ante la llegada de la denominada “Caravana Sin Fronteras”, destacando la importancia de mantener una comunicación permanente con las representaciones consulares y las dependencias involucradas, a fin de coordinar esfuerzos, identificar necesidades prioritarias y procurar el respeto a los derechos fundamentales de las personas durante su permanencia en la ciudad.