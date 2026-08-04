Tapachula, una ciudad más limpia: Yamil Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, hizo un llamado a la ciudadanía a sumar esfuerzos para construir una ciudad más limpia, ordenada y saludable, a través de acciones responsables que contribuyan al cuidado del medio ambiente y al mejoramiento de la imagen urbana.

En ese sentido, resaltó que el Ayuntamiento de Tapachula ha reforzado de manera significativa el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos con la operación de más de 20 camiones recolectores, de los cuales cinco fueron donados por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, fortaleciendo la capacidad operativa del municipio; gracias a este respaldo, las unidades que anteriormente realizaban un solo recorrido diario ahora pueden efectuar hasta tres recorridos, ampliando la cobertura y eficiencia del servicio.

Asimismo, precisó que las rutas de recolección se desarrollan en dos turnos, de 6:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas, permitiendo brindar una atención más oportuna en los diferentes sectores de la ciudad.

Yamil Melgar explicó que otro de los avances más importantes ha sido la transformación del relleno sanitario Tipo A, infraestructura que sustituyó al antiguo tiradero a cielo abierto y que permite brindar un manejo adecuado a los residuos, precisando que, mientras anteriormente las unidades tardaban más de cuatro horas para descargar la basura, actualmente tres o más tolvas pueden realizar esta operación de manera simultánea en aproximadamente diez minutos, optimizando el tiempo de trabajo y permitiendo que los camiones regresen con mayor rapidez a sus rutas de recolección.

El alcalde destacó que, gracias al fortalecimiento del sistema de limpia, diariamente se recolectan alrededor de 500 toneladas de residuos sólidos, cifra que refleja el esfuerzo permanente del Gobierno Municipal para mantener limpia la ciudad, por lo que el nuevo sistema de disposición final garantiza un tratamiento más eficiente y responsable de los desechos, privilegiando el cuidado del medio ambiente, la salud pública y una mejor calidad de vida para las familias tapachultecas.

Finalmente, el presidente municipal reiteró que los resultados alcanzados son producto del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y del compromiso de los trabajadores de las áreas operativas.