Tapachula vivió fiestas en paz: Melgar Bravo

En un ambiente de paz, unidad familiar y patriotismo, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, acompañado de autoridades civiles, militares y educativas, encabezó Desfile Conmemorativo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México en Tapachula, reafirmando con ello los valores de identidad y soberanía nacional.

Desde temprana hora, las familias tapachultecas se dieron cita en un ambiente de seguridad y fiesta cívica para observar el paso de más de cuatro mil 443 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Protección Civil (PC) Municipal, Heroico Cuerpo de Bomberos, Pentatlón Moderno Deportivo Militarizado, instituciones educativas de nivel medio superior, entre otras agrupaciones.

Durante el desfile, llamaron la atención de los asistentes los agrupamientos de canes, vehículos terrestres, embarcaciones y charros, que junto con las instituciones participantes llenaron de orgullo y emoción a los más de tres mil 500 asistentes, quienes disfrutaron de un acto conmemorativo lleno de tradición y civismo.

Tradicional Grito

Cabe destacar que la noche del 15 de septiembre, el edil Yamil Melgar encabezó el tradicional Grito de Independencia, rememorando la histórica arenga pronunciada por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, reafirmando que la libertad y la paz son valores que deben seguir guiando a nuestro municipio.