Tapachula vuelve a tener Atlas de Riesgos actualizado

Después de once años, Tapachula cuenta nuevamente con un Atlas Municipal de Riesgos actualizado, una herramienta fundamental para fortalecer la Protección Civil, anticipar escenarios de riesgo y orientar de manera responsable el crecimiento y desarrollo del municipio, informó el presidente municipal Yamil Melgar.

El alcalde destacó que el nuevo atlas está alineado con los objetivos de desarrollo y con el enfoque de la gestión integral de riesgos de desastres. “La prevención comienza por conocer nuestro territorio, identificar los riesgos y contar con información que nos permita tomar mejores decisiones para proteger la vida y el patrimonio de las familias”, señaló Yamil Melgar.

Por su parte, el secretario de Protección Civil Municipal, Luis Demetrio Martínez, explicó que uno de los principales avances es pasar de análisis cualitativos a modelaciones hidráulicas en 2D, considerando la proyección de urbanización y distintos periodos de retorno. “Hoy contamos con información mucho más precisa y con más de 164 acciones prioritarias en materia de infraestructura hidráulica e ingeniería ambiental, que nos permitirán fortalecer la prevención y orientar las acciones que Tapachula necesita”, puntualizó.

Detalló que también se realizaron modelaciones de escenarios de riesgos químico-tecnológicos para gasolineras, gaseras y otras instalaciones, así como proyecciones hacia 2040 en las cuencas de los ríos Texcuyuapan, Coatán y Coatancito, incorporando escenarios prospectivos que permitirán anticipar riesgos derivados del crecimiento urbano y de los fenómenos naturales.