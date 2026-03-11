Tapir rescatado en condiciones delicadas

El tapir centroamericano rescatado en Las Choapas, Veracruz, continúa bajo atención médica y seguimiento permanente por parte del equipo veterinario del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT).

Durante las últimas horas, el ejemplar ha comenzado a aceptar pequeñas cantidades de alimento, entre ellos fruta, concentrado especial y ramoneo de plantas nativas propias de su dieta. Asimismo, ha ingerido agua y electrolitos que contribuyen a mantener su hidratación.

Reporte de salud

Sin embargo, como resultado de las valoraciones médicas, se confirmó que el ejemplar presenta diversas lesiones en distintas zonas del cuerpo, algunas de ellas de consideración, asociadas al proceso de sujeción y al manejo previo al que fue sometido. A ello se suma un estado general comprometido derivado del estrés fisiológico y del desgaste que presentaba al momento de su rescate.

Entre las lesiones identificadas se encuentran áreas con desprendimiento superficial de piel, particularmente en cuello y extremidades, las cuales requieren manejo médico constante.

De igual manera, se detectó que el ejemplar presenta conjuntivitis, edema periocular y la presencia de una úlcera en el ojo izquierdo, condiciones que también se encuentran bajo tratamiento por parte del equipo veterinario.

Tratamiento

Actualmente recibe tratamiento con analgésicos y antiinflamatorios, además de limpieza y desinfección permanente de las heridas para prevenir complicaciones.

Debido a la naturaleza de las lesiones y al estado general en el que fue recibido, su condición se mantiene delicada, por lo que los próximos días serán fundamentales para evaluar su evolución.

El ejemplar permanece bajo vigilancia médica continua las 24 horas del día, monitoreando de forma constante su evolución clínica y su respuesta al tratamiento.