Tardará la recuperación economica del transporte

En las próximas horas, el servicio en el transporte público se restablecerá al 100 %, toda vez que el magisterio liberó la planta de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo, la recuperación económica del gremio demorará más tiempo, puntualizó Mario Alberto Bustamante Mendoza, presidente de la Alianza del Autotransporte en el Estado de Chiapas.

Para el sector, refirió, la gasolina es la materia prima para llevar a cabo las actividades diarias, por eso enfatizó que una situación similar ya no se puede repetir, toda vez que se genera un impacto sustancial para los transportistas.

Disminuyeron su recorrido

Recordó que con la falta de distribución del combustible, un promedio de 30 % de las unidades dejaron de circular, pero la noticia de que el magisterio dejó libre las instalaciones de Pemex en Tuxtla Gutiérrez, abonará a que los servicios se restablezcan en su totalidad.

“Ya no deberíamos tener problemas de la carga de combustible. Platiqué con varios concesionarios agremiados a la Alianza, me comentaban que el chófer dejaba de trabajar a las 10 u 11 de la noche y a esa hora se iba a hacer fila y ya salía de cargar como a las 5 o 6 de la mañana. Imagínate, esa persona ponerla a manejar es un riesgo, no va a poder trabajar como debe de ser”, explicó.

Instan al diálogo

Bustamante Mendoza recordó que cuando ocurren situaciones de movilizaciones por diversos grupos, lo más importante es el diálogo. Como organización, dijo, han apostado que antes de las protestas vienen las propuestas. “Ya estamos hartos de tanta violencia”.

El líder transportista aclaró que cualquier persona o grupo social tiene derecho a protestar, sin embargo, también se deben respetar las garantías de terceros. “Como sociedad hay un cansancio de los bloqueos que han ocurrido o de que se cierren vialidades, pues la mayoría de la población es gente trabajadora”, refirió.

En resumen, remarcó que esas acciones provocan una afectación al empleo y en consecuencia, se viene un impacto a la economía local; no solo se daña al sector transporte, también al gremio productivo.

“Considero que toda protesta es válida, siempre y cuando no afectemos a la sociedad. Sobre todo, la imagen que estamos dando al país, a lo mejor gente que tenía ganas de vacacionar y ya no pudo por la incertidumbre”, finalizó.