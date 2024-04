Tarifas de hotel con mínimos ajustes

El tema de la inflación afecta a todos los sectores por igual y el hotelero no ha sido la excepción, a pesar de que se han tenido ajustes en sus tarifas, estos han sido mínimos para no afectar a la población y al turismo que tiene como destino el estado de Chiapas.

Manuel Niño Gutiérrez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas, informó que de manera conjunta los sectores afines al turismo han trabajado para atraer al mayor número de paseantes.

Medidas

Lamentablemente, se han encarecido considerablemente los diferentes insumos que se requieren para la operatividad de los hoteles debido al incremento a los mismos, y es por ello que se han tomado medidas. Informó que desde el año pasado los empresarios de este sector han realizado ajustes a las tarifas: “Hemos dado a conocer que algunos compañeros incrementaron en un cinco a 10 por ciento; hasta este 2024, hay compañeros que reportan un alza en sus costos en esta proporción”.

En este panorama comentó que para los hoteleros se han desarrollado una serie de cursos, capacitaciones acerca de los costos, para que estos ajustes no sean de manera desproporcionada o abusiva.

“Tenemos que admitir que es necesario realizar estos ajustes, los cuales se hacen en proporción a las zonas donde se localizan los inmuebles; en el caso de Tuxtla se divide en zona oriente y poniente, no obstante, nos seguimos preparando y capacitando para ofrecer el mejor servicio”, indicó.

Informalidad

Lamentó que los hoteleros estén compitiendo en un piso muy disparejo con las nuevas plataformas que han aparecido y que ofrecen servicios de hospedaje. “Estos son establecimientos informales y no decimos que son informales porque no pagan impuestos, más bien porque no están sometidos a todos los lineamientos que el gobierno nos exige a nosotros, que pagamos personal, generamos empleos, además de que no cumplen con un programa interno de protección civil”, manifestó.

Es por ello que las autoridades deben poner especial atención a este tema: “Hemos pedido piso parejo, al ser una economía formal, nos toca cumplir en tiempo y forma con lo que se nos pide, y lo haremos para seguir dando el mejor servicio”.