Tarjetas de becas no reclamadas serán destruidas

Las tarjetas bancarias de los beneficiarios de las Becas para el Bienestar que no sean reclamadas en el plazo establecido serán destruidas, ello con el fin de evitar un posible uso indebido de los recursos destinados a estudiantes, detalló Marcelo Toledo Cruz, titular de esta área del gobierno federal en Chiapas.

El funcionario explicó que tras un periodo de espera para que los beneficiarios acudan por su plástico, se activa un proceso de destrucción de las tarjetas que no fueron recogidos o utilizados a tiempo.

Protección

Señaló que la medida busca garantizar la seguridad de las cuentas y prevenir malos manejos de recursos públicos.

Detalló que, al registrarse mediante la cuenta Llave, estudiantes o padres de familia proporcionan domicilio, teléfono y correo electrónico, datos que sirven para localizar a quienes no han recogido su tarjeta. “Nos damos a la tarea de localizarlos”, afirmó.

Toledo Cruz informó que el lunes 5 de octubre iniciará la dispersión del bimestre septiembre-octubre de la Beca Rita Cetina para educación básica.

Aclaró que las fechas no son un plazo obligatorio para retirar el dinero, sino el día a partir del cual el recurso queda disponible. Recomendó verificar el depósito en la aplicación del Banco del Bienestar antes de acudir a cajero.

Puedes usar tu tarjeta

Indicó que las tarjetas son de débito y funcionan como cualquier otra: permiten pagar en establecimientos que acepten ese medio e incluso conservar parte del recurso como ahorro.

Sobre estudiantes que cambien de escuela o se muden de entidad, explicó que no pierden el beneficio de forma automática, siempre que sigan inscritos en una escuela pública y cumplan las reglas de operación.

En caso de traslado a otro estado, las familias deben verificar que el alumno esté dado de alta en su nueva escuela y registrado en el sistema.

Estimó que en Chiapas más de 1.2 millones de jóvenes serán beneficiarios de los distintos programas de becas, con una dispersión superior a los nueve mil millones de pesos.

Precisó que la coordinación estatal no administra los recursos, pues la dispersión corresponde a la Tesorería de la Federación; su labor es informar, realizar registros, entregar los plásticos y atender problemas de los beneficiarios.