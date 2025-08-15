Tarjetas de crédito: pagar monto mínimo no sirve

Si eres usuario de tarjeta de crédito no debes tomarlo como parte de tu presupuesto mensual, porque el dinero no es tuyo, no es parte de tus ingresos; hay personas que la emplean para llegar a fin de mes y aplican el pago mínimo, lo que en nada ayuda a liquidar tu deuda.

Si solo pagas el monto mínimo cada mes, este corresponde únicamente a los intereses, el adeudo sigue vigente generando nuevos intereses, por eso hay personas que pasan años pagando y no terminan, pero no consideran este factor.

Negocio redondo

René Cruz Montalvo, contador público certificado, comentó que se conocen como venta de dinero de plástico, el negocio de los bancos es venderlo y cobrar un interés por el otorgamiento del crédito, un IVA por el mismo concepto, un interés moratorio si no lo pagas a tiempo y otro IVA de esos intereses.

“Si me preguntan cuál sería la mejor recomendación, sería que no tuvieras tarjetas de crédito; la segunda es que si ya la tienes, no excedas el consumo de tu tarjeta de lo que puedes pagar con el ingreso mensual que tienes”, dijo.

No hay que caer en lo que se conoce como totaleros, hay que utilizarlo administrándolo para aprovechar el beneficio de 40 días que tienes para pagar y liquidarlo antes de la fecha límite de pago, porque así se paga cero intereses y tendrás otros 40 días de línea de crédito.

No hay una cultura ciudadana de manejo de tarjetas de crédito y manejo de créditos y sobre todo de finanzas personales, reiteró que muchas personas creen que esos plásticos son una extensión de su nómina y lo gastan como tal.

Hay personas que desconocen el total de sus ingresos, lo mejor es hacer un plan financiero personal y un presupuesto, para alcanzar objetivos a corto o mediano plazo. “Sumar mis ingresos, resto mis egresos, lo que dará un fondo disponible”.