Tarjetas futboleras reúnen a las familias

Las mesas improvisada, las carpetas repletas de tarjetas y las conversaciones sobre futbol se han convertido en una escena cada vez más común en parques, plazas y distintos espacios recreativos de la ciudad. Es una especie de fiebre futbolera.

Hacen trueque

Desde temprana hora, niños acompañados de sus padres llegan al parque recreativo Caña Hueca, con el objetivo de intercambiar, comprar o vender aquellas tarjetas repetidas para acercarse un poco más a completar sus colecciones.

Lo que comenzó como una simple afición, hoy se ha transformado en un autentico fenómeno social.

Decenas de familias se reúnen en un ambiente de sana convivencia donde la pasión por el futbol sirve como punto de encuentro entre generaciones.

Mientras los chavos revisan cuidadosamente cada paquete y negocian sus intercambios, los adultos participan activamente compartiendo estrategias, recuerdos y experiencias de coleccionismo.

La popularidad de estas tarjetas radica en la posibilidad de reunir a las grandes figuras del balompié mundial.

Los más buscados

Nombres como Lionel Messi, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Kylian Mbappé o Erling Haaland figuran entre los más buscados por los aficionados, convirtiéndose en auténticos tesoros dentro de los coleccionistas.

Sin embargo, no todas las estampas tienen el mismo valor. La rareza, el desempeño del jugador, la popularidad del equipo e incluso el diseño especial de algunas ediciones elevan de manera considerable su demanda.

Algunas son codiciadas

Algunas piezas son intercambiadas con facilidad, mientras que otras pueden convertirse en las más codiciadas de la jornada.

Más allá del intercambio, estas reuniones fortalecen la convivencia familiar y fomentan valores como la amistad, la negociación y el respeto, demostrando que la pasión por el futbol también puede vivirse lejos de los estadios.