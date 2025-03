Tatuajes y piercing, aceptados para ser policía

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través del Instituto de Formación Policial (IFP), invita a hombres y mujeres a sumarse al cuerpo de seguridad de la entidad, para lo cual pueden ingresar personas con tatuajes y piercing.

En la Feria Nacional del Empleo para las Mujeres que se realizó el pasado viernes, la institución participó con un stand para ofertar vacantes, en el que Juan de Dios Ortega Ramírez, docente del IFP, informó tanto los requisitos como el perfil de ingreso que se necesita para ser cadete y hacer una carrera policial.

Requisitos

Entre los puntos que destaca para el perfil de ingreso son: tener ciudadanía mexicana, tener de 19 a 35 años de edad, estatura mínima de 1.55 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, bachillerato terminado o equivalente, presentar y aprobar las evaluaciones en el centro estatal de control de confianza, no haber sido sancionado o inhabilitado como servidor público, disponibilidad para cambiar de residencia dentro del estado y tatuajes y perforaciones en áreas no visibles.

Sin embargo, en este último apartado, Ortega Ramírez destacó que, además, no deben estar relacionadas con alguna banda o grupo delictivo.

“Los caballeros deberán tener su cartilla militar liberada, y en ese sentido tratamos de ser incluyentes, si tienen tatuajes no pasa nada, se les acepta, también si tienen piercing, solo que no sea visible o que los tatuajes no pertenezcan alguna este alguna organización delictiva”, dijo.

Compromiso con la seguridad

Seguido de esto, el docente destacó que la inclusión forma parte del Gobierno Humanista que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, por lo que enfatizó que pertenecer al cuerpo policial no solo se aceptan hombres sino también mujeres, quienes han mostrado interés en formar parte.

Cabe señalar que en entrevistas anteriores, Pablo Filiberto Camacho Aguirre, director del IFP, ha detallado que que son 500 nuevos elementos los que necesita la SSP, y quienes estén interesados deberán acudir de manera presencial y entregar sus documentos para postularse y ocupar dichos espacios.