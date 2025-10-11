Taxis de plataforma logran prórroga para operar

Tras una serie de acciones de protesta, conductores de las plataformas Didi y Uber consiguieron una prórroga de aproximadamente 45 días por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado (SMyT) para laborar sin ser detenidos, informó Abelardo Gómez Ruiz, portavoz de los operadores.

De acuerdo con Gómez Ruiz, la dependencia estatal se comunicó con la plataforma para establecer este periodo, para después proceder a una regularización. El conductor confió en que los requisitos finales no sean “tan delicados” y afirmó que esperarán las indicaciones de la empresa.

Respecto a los términos de la prórroga, Abelardo Gómez explicó que si bien no se les entregó un documento oficial, confían en la palabra de las autoridades. “Por el momento vamos a poder laborar libremente. Eso esperamos”, declaró.

Ante la posibilidad de que se repitan acciones de retención de unidades, como las ocurridas días anteriores, Gómez Ruiz advirtió que se reactivarían las protestas, además de que reconoció la necesidad de una mayor organización entre los conductores.

Desorganización

Previo a la reunión establecida con las autoridades de Transporte, cerca de 500 conductores hicieron presencia fuera de las oficinas de la dependencia estatal, algunos mostraron su descontento con pancartas.

Se estableció una comitiva de once personas para entrar a las negociaciones, sin embargo, muchos estuvieron en descontento pues aseguraban desconocer a las personas que los representarían en dicha reunión.

La desorganización entre el grupo generó que intentaran ingresar a las instalaciones de la Secretaría, pero no tuvieron éxito debido a que otro grupo lo evitó para no tirar las negociaciones.

Por algunos minutos cerraron la vía de la quinta norte, colocaron llantas sobre el pavimento y atravesaron carros para evitar el paso vehicular, tras dialogar entre ellos decidieron reabrir el camino y esperar la salida de la comitiva.

Finalmente, tras informarles los resultados de las negociaciones los conductores celebraron la prórroga obtenida, pero también expresaron su descontento en que no haya un documento que los avale.