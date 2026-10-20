Taxis de plataformas no están autorizados

Ante el anuncio de la posible llegada del servicio de taxi por plataforma al municipio de Tapachula, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado fijó su postura y aseguró que este tipo de transporte no está permitido dentro del territorio chiapaneco y llamó a regularizarse.

La dependencia a cargo de Albania González Polito precisó que, para prestar legalmente el servicio de transporte público en la entidad, es indispensable contar con la concesión o el permiso correspondiente, así como con las autorizaciones que establezca la normativa vigente.

Indicaron que esto se realiza para garantizar el cumplimiento de la ley, el ordenamiento del transporte y la movilidad segura, priorizando a las personas usuarias y de quienes integran el sector transportista concesionado y permisionado, a fin de garantizar condiciones de legalidad y certeza en la prestación del servicio.

Transporte por plataforma

Previamente, González Polito declaró que las dos empresas de transporte de plataforma que operan en Tuxtla Gutiérrez recurrieron a un amparo, lo que generó una “especie de impasse jurídico”, es decir un punto muerto en espera de que las empresas regularizaran su situación en el estado.

Explicó que solicitaron primero la suspensión provisional, la cual les fue negada, y que la institución no ejecutó el reglamento justamente para no tener que suspender por orden judicial.

La titular recalcó que mientras no se resuelva, los conductores trabajan de forma irregular, aunque la responsabilidad, dijo, recae en las plataformas y no en los choferes, pues “no es asunto de los conductores tampoco, sino de los patrones, de las empresas”.

La reciente postura de la dependencia podría desencadenar en una serie de protestas de los choferes adheridos a las diferentes plataformas digitales los cuales ascienden a más de 15 mil, casi todos se ubican en Tuxtla Gutiérrez.