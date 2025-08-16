Taxis foráneos cargan pasaje en calles de Tapachula

Una vez más, concesionarios de taxis locales de la Perla del Soconusco hacen un llamado a las autoridades inmersas en el tema para que eviten que unidades de transporte foráneo que cubren la ruta Ciudad Hidalgo-Tapachula carguen pasaje en las calles, sobre todo en el estacionamiento público en el centro del municipio, con lo que generan problemas en la vialidad e incumplen con las normas de tránsito de la Secretaría de Movilidad y Transportes, así como de la SICT.

En rueda de prensa, los dirigentes del sitio de taxis “Los 400 de Tapachula”: José Luis Martínez Carpio, Enrique Borges Julián, Jorge Adrián Vázquez Pérez y José Luis Pérez Noriega señalaron que han hecho del conocimiento de la autoridad de esta irregularidad.

Incumplimiento de la ley

Las unidades de color verde tienen un espacio que incumple con los permisos correspondiente en la 2da. avenida Norte y 5ta. calle Oriente, apartan cajones de estacionamiento en la vía pública, colocan conos y en ocasiones utilizan de manera improvisada el estacionamiento particular con servicio de baños-regaderas.

Estos espacios que utilizan no cumplen con las normas de seguridad, ya que los choferes de estos taxis condicionan a los pasajeros a abordar las unidades a media calle incluyendo a personas con capacidades diferentes y adultos mayores, sin que autoridad alguna intervenga.

La advertencia de los sitios de Tapachula es que, si la autoridad no hace nada, van a regresar las bases al parque o centro de la ciudad.

La Perla del Soconusco no puede ser rehén de caprichos de algunos cuantos que por problemas internos en sus organizaciones afectan no solo la vialidad, sino a otros sitios similares que cumplen con el ordenamiento; además se convierten en competencia irregular con otros sitios para ganar pasaje.