Taxis se suman a campaña de protección a mujeres

Organizaciones de taxistas se sumaron a la campaña “Este taxi apoya a las mujeres”, para prevenir la violencia y acoso sexual en Tapachula.

En unas 120 unidades del sitio Movilcal se colocaron trípticos con la información de las instituciones a las que pueden acudir si son víctimas de alguna agresión.

El representante de los taxistas, Alberto Dalí Rincón Ordaz, la presidenta de la organización “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega y el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Ernesto López Hernández, encabezaron las acciones para la pega de los avisos en los taxis.

Simón Ortega reconoció el respaldo que han tenido de las autoridades, entre ellas la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, quienes han redoblado los esfuerzos para el combate a la violencia en contra de las mujeres.

Dijo que se trata de dar mejores respuestas de atención a quienes sufren alguna agresión, por lo que convocó a las organizaciones y a las instituciones de los tres órdenes de gobierno a sumarse en las acciones para proteger a la población vulnerable.