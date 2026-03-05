Taxis y plataformas: contraste en el servicio

Los contrastes entre los servicios de transporte por plataforma y taxistas tradicionales ha marcado una lucha entre ambos sectores desde el inicio de funciones del servicio por aplicación; el cual debe regularizarse ante la Secretaría de Movilidad y Transporte del estado para continuar operando.

El más marcado de los reclamos es la accesibilidad de los precios que ofrecen los Didis y Uber. La ciudadanía opta por costos más bajos en recorridos cortos aunado a la comodidad de los vehículos.

Esta preferencia ha afectado significativamente al gremio de taxistas quienes ante la creciente competencia han iniciado con mejoras en vehículos, servicio y horarios, lo cuales se han extendido hasta 8 horas al día.

Rutina

Gerson Feler Trujillo Hernández, socio conductor de la plataforma Didi desde hace dos años y medio, no posee un horario establecido, depende de la demanda y usuarios conectados; hay días en los que arranca a las 5 de la mañana y otros en los que espera hasta las 2 o 4 de la tarde; sus jornadas pueden extenderse entre 8 y 12 horas.

Para él, la clave está en ofrecer un buen servicio. Regularmente mantiene su vehículo limpio y con clima, porque entiende que la primera impresión es lo que cuenta en cada viaje.

Por otro lado, Jacob Díaz, conductor de taxi desde hace 20 años reveló que su jornada laboral inicia a las 7 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde. Una ventaja para él es que a diferencia de sus compañeros no posee presión por entregar la cuenta al dueño del coche.

Ganancia

Gerson explica que no es lo mismo trabajar en diciembre, considerado temporada alta, que enfrentar la temida cuesta de enero. En un mes de baja actividad, un socio de Didi o Uber puede llevarse a casa entre 300 y 600 pesos por día, mientras que en una buena racha, la ganancia neta puede escalar de los 800 hasta mil pesos.

Mientras que para Jacob, en una jornada promedio de 8 a 10 horas en el taxi, sus ingresos en temporada alta rondan los mil o mil 200 pesos, sin embargo, al ser propietario también implica gastar en gasolina, lo que deja un saldo neto de 700 pesos libres.

“Un chofer tiene que apartar la cuenta del patrón, que a veces va de 300 o 400 pesos, y sí le tiene que dar mínimo 10 horas para que le quede algo. Así está duro”, opina Jacob.

Gerson señala que la mayoría de los conductores del servicio de plataformas optan por vehículos nuevos para garantizar su rendimiento, lo que implica llevarlos al mantenimiento de agencia. Cada servicio preventivo ronda los 3 mil 500 pesos, sumado a las lavadas diarias para mantener la unidad en óptimas condiciones, representa un egreso fijo cada dos meses. Es el costo de brindar la buena imagen que la plataforma promueve y que la sociedad valora.

Para el gremio taxista, Jacob considera que hay quienes son responsables con sus unidades y se preocupan por dar un buen servicio, aspecto que se ha mejorado desde la competencia que les ha generado principalmente la aplicación de Didi, sin embargo, también hay otros que no se preocupan y dan una mala imagen, “por uno pagamos todos”, lamentó.

El tema de las obligaciones fiscales es donde marca una línea clara entre el taxi tradicional y los conductores de aplicaciones.

Gerson, conductor de Didi ejemplificó con un viaje real de 46 pesos. De ese monto total, se aplican descuentos, el ingreso final se quedó en 32.70 pesos, “Más del 30 % se fue en pura cuota de tarifas e impuestos”, calculó que al mes, un conductor aporta alrededor de 2 mil pesos solo por este concepto.

Mientras que para los taxistas tradicionales, Jacob explicó que ellos pagan un refrendo anual superior a los 12 mil pesos, más otros gastos como el Repuve y los seguros, este último el más caro porque son para transporte público.

“Al año estamos pagando alrededor de 25 mil pesos”, un gasto fijo que según él, los operadores de Didi o Uber no enfrentan.