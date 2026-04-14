Taxista huye sin pagar gasolina

Este lunes, un taxista se dio a la fuga luego de cargar combustible y no pagar la cuenta en una gasolinera de San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo a la denuncia, el incidente se registró por la mañana en la gasolinera San Juan, ubicada sobre la calle San Ramón.

Hechos

El conductor abasteció su unidad por un monto de 252 pesos y posteriormente se retiró sin cubrir el importe.

Ante lo ocurrido, trabajadores del establecimiento alertaron a otros negocios para mantenerse atentos, ya que no se descarta que el mismo individuo intente repetir esta conducta en otros establecimientos de la ciudad.