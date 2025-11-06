Taxistas advierten con realizar manifestación

Un grupo de taxistas advirtió que si no reciben atención por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en próximas fechas llevarán a cabo una movilización en la capital chiapaneca.

Lo que buscarán con estas acciones, informaron a este medio de comunicación, es que este grupo pueda dialogar con las autoridades locales.

Indicaron que el propósito es que la Secretaría sea el conducto, a fin de que se pueda dialogar con el titular del Poder Ejecutivo Estatal y puedan exponer sus demandas.

La inconformidad, detallaron, deriva de la protesta reciente que hicieron conductores de plataformas en Tuxtla Gutiérrez y que fueron atendidos por las instancias del transporte.

El grupo de taxistas enfatizó que cuentan con un proyecto que atiende las necesidades del sector. En caso de que no sean escuchados, se prevé que el 15 de noviembre protesten.

Mencionaron que no requieren de apoyos regalados, pero sí de que haya renovación de los vehículos por unidades eléctricas y que puedan contar con el gobierno como aval.

Se informó que la CTM en Chiapas ha lanzado esta propuesta a la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero hasta ahora no han sido escuchados.

Propuesta

El gremio tiene un proyecto llamado "Movilidad Humanista" (2024-2030), y proyecta que las opciones para moverse en el transporte sean alcanzables para prestadores de servicios y usuarios.

Pero se reconoce que una parte del transporte público presenta unidades obsoletas e inadecuadas, por eso se le apuesta al desarrollo planificado con equidad en los pagos de derechos.

En la digitalización se propone que haya una base confiable de operadores y prestadores del servicio, buzón de queja y mejora de la seguridad.

Añade el documento la importancia de un fideicomiso, el cual ayudaría en la renovación de la flota vehicular, en la parte ambiental y disminuiría el riesgo de accidentes.