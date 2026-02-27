Taxistas ajustan cobros con taxímetro digital

Agrupaciones de sitios de radiotaxis ajustan sus tarifas con el uso del denominado taxímetro digital que regula el banderazo de salida en los tres primeros kilómetros de recorrido con un costo de 50 pesos y 10 más por kilómetro adicional, esto como parte de la oferta y la demanda al entrar en operaciones nuevas unidades de reciente concesionamiento, pero sobre todo para erradicar viejas y fraudulentas prácticas que realizaban algunos choferes abusivos con cobros discrecionales que generaban situaciones complejas al duplicar o triplicaban los costos justos.

Esta modalidad está entrando en operación por parte de agrupaciones que integran la Coalición de Radiotaxis del Frente de Transporte de Tapachula AC, conformada por los sitios: Cristóbal Colón, Móvil Car, Titanium, Taxitel, Taxis en Línea, TX88 y Radio Taxis Los 400 que suman casi el 90 por ciento de las unidades, estos anunciaron que la finalidad de atender la demanda y enfrentar la competencia que existe en la actualidad.

Esta modalidad en Tapachula encauza intereses no solo de los concesionarios sino de los choferes al generar mayor demanda y condicionar un servicio justo, económico y eficiente, para brindar certeza y confianza del usuario del transporte de taxi en Tapachula, sin embargo, la medida ha generado incomodidad e incluso inconformidad en choferes que pretenden mantener esas prácticas indebidas y cobros discrecionales.

Oposición

Esa oposición de un reducido grupo de choferes taxistas, la mayoría de los llamados “libres” pretenden mantener abusos, malas prácticas de cobros excesivos como ocurría con personas de otra nacionalidades de los que abusaban y cobraban tarifas extraordinarias e incluso en dólares, o a adultos mayores que incluso han denunciado estafas y robos, dañando la imagen del gremio y la economía del usuario, eso es lo que buscan terminar con estas medidas.