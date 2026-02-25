Taxistas bloquean el centro de Tuxtla

La mañana de este martes, taxistas adheridos al Sindicato de Taxistas Fidel Velázquez realizaron un bloqueo desde la 1.ª Poniente hasta la 2.ª Oriente, en el corazón de la capital, para exigir a las autoridades estatales la aplicación inmediata de operativos para regular las unidades que operan a través de la plataforma digital DiDi.

Julio Montero, vocero de los manifestantes, denunció la falta de acción por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) del estado, a quien acusan de dar largas al problema y no ejecutar lo estipulado en el Periódico Oficial.

“Ya estamos cansados de que nos dé vuelta la Secretaría de Movilidad y Transporte. No le da solución a las plataformas. Salió el periódico oficial y a los dos días se tiene que ejecutar el operativo, y no ha habido. Al contrario, les dieron más tiempo”, declaró.

El líder transportista mostró el documento oficial con fecha del 5 de febrero de 2026, publicado el junio del 2025, donde se establece la regulación.

Peticiones

Aseguró que a pesar del decreto no se ha aplicado la ley a empresas como DiDi, a quienes acusan de no pagar impuestos en Chiapas y de operar sin las condiciones adecuadas.

Julio Montero enfatizó que no buscan la desaparición total de las plataformas, sino una regulación justa que las obligue a pagar impuestos y a establecer un límite de unidades, similar a lo implementado en el estado de Colima.

“Sabemos que no se van a ir, lo sabemos correctamente, pero que digan cuántos carros van a quedar por plataforma, como lo hizo Colima, que fueron 500 por empresa. Esto es una burla para nuestro gobernador, que firmó un documento con el Congreso del Estado para que se aplique la ley”, señaló.

Agregó que en el número de taxistas tradicionales con la de conductores de plataformas existe una diferencia abismal. “Somos casi seis mil taxis regulares, y ellos mismos dicen que son 15 a 16 mil carros saliendo a trabajar. Imagínense, 16 mil carros sin seguro, sin protección al ciudadano”, advirtió.

Los manifestantes criticaron duramente a la dependencia estatal, señalando que ha mostrado una actitud permisiva con las plataformas mientras que a ellos los sancionan.

Montero relató que pese a los acuerdos previos, como el cierre de la avenida Central el 1º de diciembre de 2025, los operativos prometidos para el 15 de diciembre nunca se llevaron a cabo.

“Vamos a bloquear, si los muchachos dicen bloquear, bloqueamos. Ya estamos cansados, daña mucho la economía de nuestras familias. Vamos a estar aquí en Palacio de Gobierno”, sentenció.