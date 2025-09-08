Taxistas con alto nivel de estrés

Los conductores de transporte público en la modalidad de taxi en Tuxtla Gutiérrez enfrentan altos niveles de estrés laboral, así como largas jornadas, bajos ingresos, falta de prestaciones y exposición a situaciones de riesgo.

La evidencia está plasmada en la investigación “Factores laborales asociados al estrés de los conductores de transporte público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, realizado por Paola Lizeth Escobar Escobar, egresada de la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach)

Hallazgos

Entre los hallazgos más relevantes se encuentra que el 66 % de los conductores labora 12 horas al día, sin embargo, el 56 % obtiene una ganancia neta de apenas $ 200 pesos diarios después de descontar gasolina y pago de cuenta, y más del 50 % maneja unidades rentadas. Además, la mitad de los encuestados reportó haber sufrido asaltos durante su jornada.

Síntomas

Entre los síntomas de estrés identificados, destacan el dolor de cabeza (presentado a veces por el 64 % de los conductores), problemas gastrointestinales (64 %), cansancio o desgano (76 %) y deseos de cambiar de trabajo (26 %).

A pesar de estos padecimientos, el 74 % de los conductores no considera cambiar de empleo debido a su edad o condiciones de salud.

El estudio de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal se aplicó a conductores del sitio de radiotaxis Titanium, ubicado en la 9a Sur Oriente de la colonia Caminera.

Conclusiones y recomendaciones

La autora del estudio concluye que los factores generadores de estrés en este sector son multifactoriales e incluyen tráfico, falta de descanso adecuado, inseguridad y la naturaleza demandante del servicio. Se recomienda la implementación de programas de concientización sobre manejo del estrés, mejora en las condiciones laborales y promover descansos dignos para los conductores.