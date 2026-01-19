Taxistas de Paredón aumentan tarifas

Taxistas que tienen su base en la pesquería de Paredón aumentaron el precio del pasaje, de 22 pesos que era su tarifa autorizada a 25 pesos por persona, así lo informaron los propios hombres del volante.

Los taxistas que tienen como ruta la pesquería de Paredón - Tonalá y viceversa argumentaron que el incremento al costo del pasaje se debe a que ya tenían tres años manteniéndose con la misma cuota, la cual es de 22 pesos y se ha vuelto insostenible debido al aumento de la gasolina, por ello se ven en la necesidad de aumentar el pasaje.

Por su parte, estudiantes y usuarios que van a la ciudad de Tonalá o viceversa protestaron por el aumento del pasaje y pidieron a los dueños de los taxis que mantengan el precio a 22 pesos como se encontraba hasta el momento.